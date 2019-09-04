وزير روسي: 500 مليون دولار التبادل التجاري الزراعي مع السعودية

الرياض – مباشر: قال مجلس الغرف السعودية، إن وزير الزراعة الروسي دمتري باتروشيف والوفد المصاحب له التقى، اليوم الأربعاء، بأصحاب الأعمال السعوديين، في مقر المجلس، بحضور رئيس مجلس الأعمال السعودي - الروسي (المنتخب) طارق القحطاني.

وأضاف المجلس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن زيارة الوفد جاءت لمناقشة آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين في مختلف مجالات الزراعة.

وقال وزير الزراعة الروسي، أن الزراعة تعتبر واحدة من أهم مجالات التعاون بين المملكة وروسيا.

وأضاف دمتري باتروشيف، أن التبادل الزراعي بين البلدين احتل في العام الماضي نصف التبادل التجاري، وبلغ نحو ما يقارب 500 مليون دولار.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - الروسي المنتخب، إن المملكة تتطلع لرفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا، والذي لا يتجاوز 2 بالمائة بين البلدين، ليعكس مدى المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة وروسيا.

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