أخبار عاجلة

عمرو أديب: العلاقات المصرية الكويتية أقوى من أن يدمرها الإخوان بـ"تويتات" -
شباب الإخوان يطلبون العفو ويستغيثون بشيخ الأزهر.. وعمرو أديب: دموع التماسيح لن تنطلي علينا -
الإحتلال يمنع دخول أكثر من 150 درزيا للأردن -
نتنياهو: التأييد لإقامة علاقات مع إسرائيل يتزايد بين الشعوب العربية -
شاهد.. إيفانكا ترامب في ضيافة الرئيس الباراغوائي ماريو عبده بنيتيس -
موجز الأخبار | الرئيس السيسي يستقبل السيد وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمى الإشتراكى اللبنانى -
وليد صلاح الدين: بيراميدز فريق يكاد يكون بدون "غلطات" -
حسن المستكاوي: حمدي النقاز من مفاتيح اللعب الهامة للزمالك -
محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثالثة ليسجل مكاسب أسبوعية -
المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل مشروع قانون (رسوم الشواطئ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سعر الفضة يرتفع عالمياً لأعلى مستوى في 3 أعوام

Google+ Print

مباشر: صعدت الفضة عالمياً لأعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في الوقت الذي شهد الذهب فيه خسائر.

وتأتي المكاسب في سعر الفضة بالتزامن مع عدم اليقين حيال التوترات التجارية إضافة للقلق بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 10:21 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بأكثر من 0.9 بالمائة ليصل إلى 19.42 دولار للأوقية.

وكان سعر المعدن الأبيض وصل إلى مستوى 19.69 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2016.

أداء الفضة منذ بداية العام الحالي - (المصدر: وكالة بلومبرج)

ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن، سجلت الفضة مكاسب بنحو 25 بالمائة.

وعلى جانب آخر، فإن سعر العقود الآجلة لسعر الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول تراجع بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 10.30 دولار ليسجل 1545.60 دولار للأوقية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6%

محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6%

النائب محمد إسماعيل: بعض الأسر اضطرت لسفر أبنائها للدراسة في الخارج بسبب أسعار التعليم الخاص بمصر

النائب محمد إسماعيل: بعض الأسر اضطرت لسفر أبنائها للدراسة في الخارج بسبب أسعار التعليم الخاص بمصر

#الجمعة_في_مصر| اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراة نهائي الكأس الأحد المقبل بين الزمالك وبيراميدز

#الجمعة_في_مصر| اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراة نهائي الكأس الأحد المقبل بين الزمالك وبيراميدز

هاليفاكس: ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة بـ4 أشهر

هاليفاكس: ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة بـ4 أشهر