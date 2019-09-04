سعر الفضة يرتفع عالمياً لأعلى مستوى في 3 أعوام

مباشر: صعدت أسعار الفضة عالمياً لأعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في الوقت الذي شهد الذهب فيه خسائر.

وتأتي المكاسب في سعر الفضة بالتزامن مع عدم اليقين حيال التوترات التجارية إضافة للقلق بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 10:21 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بأكثر من 0.9 بالمائة ليصل إلى 19.42 دولار للأوقية.

وكان سعر المعدن الأبيض وصل إلى مستوى 19.69 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2016.

أداء الفضة منذ بداية العام الحالي - (المصدر: وكالة بلومبرج)

ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن، سجلت الفضة مكاسب بنحو 25 بالمائة.

وعلى جانب آخر، فإن سعر العقود الآجلة لسعر الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول تراجع بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 10.30 دولار ليسجل 1545.60 دولار للأوقية.