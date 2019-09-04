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هونج كونج تعلن سحب مشروع قانون "تسليم المجرمين" بالكامل

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من: سالي إسماعيل

مباشر: قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج "كاري لام" إنها ستقوم بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين، وذلك في أعقاب أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد.

وأعلنت كاري لام، اليوم الأربعاء، إلغاء مشروع القانون - والذي تم تعليقه في يوليو/تموز الماضي - بالكامل.

وقالت لام إن الأحداث في هونج كونج خلال الشهرين الماضيين تسببت في صدمة الشعب، معبرة عن أملها في التوصل إلى مخرج من هذه المرحلة والأوقات العصيبة.

ويعتبر سحب مشروع قانون تسليم المجرمين بالكامل هو أحد المطالب الخمسة التي طالب بها المتظاهرين في الفترة الماضية.

وكان من شأن مشروع قانون تسليم المجرمين حال تمريره، السماح بإرسال المشتبه فيهم جنائياً في هونج كونج إلى الصين لمحاكمتهم.

وشهدت هونج كونج الأحد الماضي أكثر الأيام عنفاً منذ اندلاع الاحتجاجات في أوائل شهر يونيو/حزيران الماضي.

وتتمثل المطالب الخمسة التي صاغها المحتجين في يوليو/تموز الماضي، في السحب الكامل لمشروع قانون تسليم المجرمين والتراجع عن أيّ وصف للحركة بأنها "شغب" بالإضافة لإسقاط كافة التهم الموجهة للمتظاهرين ضد مشروع القانون.

وفيما يتعلق بوصف "الشغب"، أوضحت أنه لا يوجد أيّ أثر قانوني حيال كيفية وصف هذه الأحداث، أما بخصوص إسقاط التهم الموجة للمتظاهرين، فترى أن هذه المسألة تتعارض مع سيادة القانون وغير مقبولة.

أما الطلب الرابع فيكمن في تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في استخدام شرطة هونج كونج للقوة في حين يتمثل الطلب الخامس والأخير في خضوع الرئيس التنفيذي للبلاد والمجلس التشريعي للاقتراع العام بحلول عام 2020.

وبخصوص الطلب الرابع، أشارت لام إلى أن هذه المسألة تتعلق بإجراءات إنفاذ الشرطة، في حين أنها أكدت رداً على الطلب الخامس، أنه في نهاية المطاف منصوص عليه في القانون.

وأضافت: كما قلنا من قبل فإن المناقشات المتعلقة بهذه المسألة يجب أن تتم في إطار قانوني.

ونفت لاري كام بالأمس تقارير تشير إلى تقدمها بالاستقالة للصين، قائلة: لم أطلب نهائياً من الصينية الاستقالة من أجل إنهاء الأزمة السياسية.

مباشر (اقتصاد)

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