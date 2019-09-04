الملك سلمان: مؤسسة النقد تلعب دوراً مهماً بخدمة الاقتصاد الوطني

الرياض – مباشر: تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقرير السنوي الخامس والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي - ساما.

واستعرض تقرير "ساما"؛ وفقاً لبيان من مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الأربعاء التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018.

وأشار الملك سلمان، إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.

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