أخبار عاجلة

سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام -
إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني -
محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6% -
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان -
تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت -
الأخبار - انطلاق التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد -
قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان -
إيران.. ماذا خلف محادثات نتنياهو بلندن؟ -
بنيامين نتنياهو لبي بي سي: التطبيع العربي مع إسرائيل يتزايد -
باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الملك سلمان: مؤسسة النقد تلعب دوراً مهماً بخدمة الاقتصاد الوطني

Google+ Print
الملك سلمان: مؤسسة النقد تلعب دوراً مهماً بخدمة الاقتصاد الوطني الملك سلمان: مؤسسة النقد تلعب دوراً مهماً بخدمة الاقتصاد الوطني

الرياض – مباشر: تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقرير السنوي الخامس والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي - ساما.

واستعرض تقرير "ساما"؛ وفقاً لبيان من مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الأربعاء التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018.

وأشار الملك سلمان، إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.

ترشيحات:

الملك سلمان: الأوامر الملكية تعكس الحرص على مصلحة الوطن والمواطن

11 قراراً لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

السعودية.. اعتماد ضم وزير النقل ضمن تعديل مجلس إدارة أرامكو

وزير الطاقة الروسي يزور السعودية قريباً للتمهيد لزيارة بوتين

صندوق الاستثمارات الروسي:إعلان مشاريع كبرى مع السعودية خلال زيارة بوتين

السعودية تبدأ العمل بالتأشيرة السياحية في 27 سبتمبر

وفد صيني يبحث الفرص الاستثمارية بالهيئة الملكية للجبيل السعودية

السعودية.. توقعات برفع التحول الرقمي للجهات الحكومية إلى 80% بـ2020

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية في حجة

"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية في حجة

السعودية تبحث مع باكستان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين

السعودية تبحث مع باكستان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين

التعليم السعودية تحذر طلاب المملكة في اليابان

التعليم السعودية تحذر طلاب المملكة في اليابان