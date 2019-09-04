صفقتان خاصتان على "جرير" ضمن سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقتين خاصتين، على سهم شركة جرير للتسويق، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون ريال، من خلال 22.4 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول" فقد تم تنفيذ الصفقتين عند مستوى 156.40 ريال؛ وهو ضمن سعر تداول السهم خلال الجلسة.

وتم تداول السهم خلال جلسة الأربعاء، بين مستويات 157 ريالاً، و153.80 ريال؛ وهو أعلى وأدنى مستوى للسهم، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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