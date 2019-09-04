نشاط الخدمات في المملكة المتحدة يتراجع بأكثر من التقديرات

مباشر: تراجع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يزيد احتمالية دخول البلاد في حالة ركود اقتصادي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي تراجع إلى 50.6 نقطة خلال شهر أغسطس/آب بالقراءة النهائية مقارنة مع 51.4 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي البريطاني سوف يسجل 51 نقطة خلال الشهر الماضي.

لكن مع ذلك لا يزال المؤشر أعلى الحد الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط والبالغ 50 نقطة.

وبحسب البيانات، فإن قراءة الشهر الماضي تأثرت سلباً بالارتفاع الطفيف في أنشطة الشركات والأعمال الجديدة.

كما تعرض النشاط لضغوط بسبب تضخم التكاليف بأكبر وتيرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، كما أن توقعات النمو خلال الإثنى عشرة شهراً المقبلة تراجعت لأدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2016.

وأوضحت البيانات أن نشاط الشركات في القطاع الخدمي توقف تقريباً خلال أغسطس/آب بسبب القلق المتزايد المرتبط بعملية البريكست.

وبحلول الساعة 10:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى 1.2187 دولار.