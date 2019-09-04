أخبار عاجلة

سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام -
إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني -
محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6% -
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان -
تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت -
الأخبار - انطلاق التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد -
قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان -
إيران.. ماذا خلف محادثات نتنياهو بلندن؟ -
بنيامين نتنياهو لبي بي سي: التطبيع العربي مع إسرائيل يتزايد -
باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

نشاط الخدمات في المملكة المتحدة يتراجع بأكثر من التقديرات

Google+ Print
نشاط الخدمات في المملكة المتحدة يتراجع بأكثر من التقديرات نشاط الخدمات في المملكة المتحدة يتراجع بأكثر من التقديرات

مباشر: تراجع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يزيد احتمالية دخول البلاد في حالة ركود اقتصادي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي تراجع إلى 50.6 نقطة خلال شهر أغسطس/آب بالقراءة النهائية مقارنة مع 51.4 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي البريطاني سوف يسجل 51 نقطة خلال الشهر الماضي.

لكن مع ذلك لا يزال المؤشر أعلى الحد الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط والبالغ 50 نقطة.

وبحسب البيانات، فإن قراءة الشهر الماضي تأثرت سلباً بالارتفاع الطفيف في أنشطة الشركات والأعمال الجديدة.

كما تعرض النشاط لضغوط بسبب تضخم التكاليف بأكبر وتيرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، كما أن توقعات النمو خلال الإثنى عشرة شهراً المقبلة تراجعت لأدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2016.

وأوضحت البيانات أن نشاط الشركات في القطاع الخدمي توقف تقريباً خلال أغسطس/آب بسبب القلق المتزايد المرتبط بعملية البريكست.

وبحلول الساعة 10:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى 1.2187 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6%

محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6%

إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني

إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني

سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام

سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام