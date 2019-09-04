وفد رسمي يضم 50 شركة صينية يبحث الاستثمار بالسعودية

الرياض – مباشر: استقبل محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية في مقر الهيئة، وفداً صينياً برئاسة حاكم مقاطعة تشيجيانغ وسفير جمهورية الصين بالمملكة.

وتضمن الوفد؛ وفقاً لما ذكرته هيئة الاستثمار عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، 50 شركة صينية.

واستعرض الحضور الفرص المتنوعة والواعدة للاستثمار في المملكة.

وقام وفد شركة CGPC الصينية، يوم أمس الثلاثاء، بزيارة الهيئة الملكية بالجبيل في المملكة العربية السعودية؛ لبحث الفرص الاستثمارية في مجال البتروكيماويات، والتعرف على مكانتها الاقتصادية، من خلال القصة النموذجية لإنشاء وتشغيل وتطوير مدنها.

وأقامت هيئة الاستثمار، في يوليو/ تموز الماضي، الندوة السعودية الصينية للتجارة والاستثمار، واستقبلت وفداً صينياً ضم أكثر من 40 ممثلاً من القطاع الحكومي والخاص.

يُذكر أن النصف الأول من عام 2019 شهد زيادة بنسبة 100 بالمائة في عدد الشركات الصينية التي أسست لبدء أعمالها في المملكة مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2018؛ وفقاً لهيئة الاستثمار.

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