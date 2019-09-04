هبوط مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال يوليو

مباشر: تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو وفقاً للتوقعات خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مع انخفاض مبيعات المنتجات غير الغذائية.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الأربعاء، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بنسبة 0.6 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع نمو 1.2 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو سوف تتراجع بنسبة 0.6 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وبحسب البيانات، فإن مبيعات المنتجات غير الغذائية تراجعت بنحو 1 بالمائة في يوليو/تموز الماضي كما هبطت مبيعات الغذاء والمشروبات والتبغ بنحو 0.3 بالمائة.

في حين أن مبيعات وقود السيارات ظلت ثابتة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع الشهر السابق له والذي شهد زيادة بنحو 1.8 بالمائة.

ووفقاً للبيانات، فإن كرواتيا كانت الدولة التي شهدت أكبر تراجع في مبيعات التجزئة (-3.3 بالمائة) يليها ألمانيا (-2.2 بالمائة) وبلجيكا (-1.4 بالمائة).

في حين أن أيرلندا (1.9 بالمائة) كانت الدولة التي حققت أكبر زيادة في مبيعات التجزئة، بحسب البيانات.

أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 2.2 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 10:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليصل إلى 1.1020 دولار.