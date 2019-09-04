أخبار عاجلة

سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام -
إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني -
محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6% -
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان -
تحذير من تعرض أكثر من مليون امرأة في اليمن إلى خطر الموت -
الأخبار - انطلاق التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد -
قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان -
إيران.. ماذا خلف محادثات نتنياهو بلندن؟ -
بنيامين نتنياهو لبي بي سي: التطبيع العربي مع إسرائيل يتزايد -
باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

هبوط مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال يوليو

Google+ Print
هبوط مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال يوليو هبوط مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال يوليو

مباشر: تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو وفقاً للتوقعات خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مع انخفاض مبيعات المنتجات غير الغذائية.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الأربعاء، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بنسبة 0.6 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع نمو 1.2 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو سوف تتراجع بنسبة 0.6 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وبحسب البيانات، فإن مبيعات المنتجات غير الغذائية تراجعت بنحو 1 بالمائة في يوليو/تموز الماضي كما هبطت مبيعات الغذاء والمشروبات والتبغ بنحو 0.3 بالمائة.

في حين أن مبيعات وقود السيارات ظلت ثابتة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع الشهر السابق له والذي شهد زيادة بنحو 1.8 بالمائة.

ووفقاً للبيانات، فإن كرواتيا كانت الدولة التي شهدت أكبر تراجع في مبيعات التجزئة (-3.3 بالمائة) يليها ألمانيا (-2.2 بالمائة) وبلجيكا (-1.4 بالمائة).

في حين أن أيرلندا (1.9 بالمائة) كانت الدولة التي حققت أكبر زيادة في مبيعات التجزئة، بحسب البيانات.

أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 2.2 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 10:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليصل إلى 1.1020 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6%

محدث.. أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب 2.6%

إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني

إدارة ترامب: اتفاق كاليفورنيا بشأن استهلاك الوقود غير قانوني

سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام

سهم "سناب شات" يواصل المكاسب ليرتفع 198% هذا العام