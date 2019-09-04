شركة أبحاث توصي بزيادة المراكز لـ3 أسهم بقطاع التجزئة

الرياض – مباشر: أوصت الراجحي المالية بزيادة المراكز لـ 3 أسهم بقطاع التجزئة السعودية، سجلت ارتفاعات زادت عن 10 بالمائة، مدعومة بالأساسيات القوية والإيرادات المستقرة ونمو الأرباح.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأربعاء أن تلك الأسهم هي لجام للرياضة "لجام"، والمتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، وهرفي للخدمات الغذائية "هرفي".

وقالت الراجحي، إنها تتوقع أن تحقق "لجام" نمواً قوياً على المدى القريب؛ ويرجع ذلك إلى خطط التوسع القوية التي من شأنها زيادة حصتها في السوق.

وأضافت، أن الشركة حققت مجموعة قوية من النتائج بالربع الثاني من 2019، لتتجاوز التقديرات على مستوى الأرباح، وعليه قامت بالتوصية بزادة المراكز في أسهمها، محددة السعر المستهدف عند 90 ريالاً للسهم.

وعلى مستوى الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، أوضحت أنها حققت نمواً في العمليات مدفوعاً بارتفاع مبيعات الأجهزة الذكية، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي، متوقعة أن تشهد مبيعات عبر الإنترنت زيادة، إلى جانب التوسع في المتاجر لمساعدة الشركة في الحصول على حصتها في السوق.

وتوقعت، أن تتحسن هوامش الربح الإجمالية مع قيام الشركة بزيادة متاجرها وتحسين كفاءتها التشغيلية.

وحددت السعر المستهدف لـ"إكسترا" عند 80 ريالاً مع التوصية بزيادة المراكز.

وبالنسبة لشركة هرفي للأغذية، قالت الراجحي المالية، إن الشركة أفادت عن نمو مرتفع بنسبة 8 بالمائة لعملياتها، مدفوعاً بشكل رئيسي بتوسيع المتاجر.

وأشارت، إلى أن الاتجاه العام للاستهلاك السريع للوجبات في المملكة زاد وأن الشركة تستحوذ على جزء كبير من هذا القطاع بالمملكة، متوقعة نمو إيراداتها بالتزامن مع السماح لتجار التجزئة والمحال بالعمل لمدة 24 ساعة.

وحددت مستهدف السهم عند 68 ريالاً، مع التوصية للشركة بزيادة المراكز.

وفيما يخص أداء سوق الأسهم السعودية - تداول، بعد تنفيذ المرحلة الثانية من إدراجه، ضمن مؤشر "إم إس سي آي"، للأسواق الناشئة، أوضحت الراجحي المالية أن هناك مخاوف من عدم وجود محفزات للاتجاه الصعودي الفوري للسوق ولا سيما أسهم القطاعات الكبرى.

وأوصت شركة الأبحاث، باتباع منهج الشراء الانتقائي للأسهم خلال الفترة الحالية.

وتم تنفيذ ترقية السوق السعودي في مؤشر "إم إس سي آي" على مرحلتين في مايو/ أيَّار وأغسطس/ آب 2019، ليصل وزنه النسبي بمؤشر الأسواق الناشئة إلى 2.83 بالمائة، الذي تقدر حجم أصوله بـ1.8 تريليون دولار.

وتوقعت الراجحي المالية، في تقرير مستقل عن السوق السعودي، أن يكون هناك تصحيح تدريجي بالسوق السعودي بعد عملية الترقية في "إم إس سي آي"، مبينة أن جميع الأسواق الناشئة التي تم إدراجها بالمؤشر بعد الإدراج حدث بها انخفاض؛ وبالتالي فمن المحتمل أن يكون الأمر نفسه بالنسبة لـ"تداول".

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