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ارتفاع نشاط الخدمات في الصين لأعلى مستوى بـ3 أشهر

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ارتفاع نشاط الخدمات في الصين لأعلى مستوى بـ3 أشهر ارتفاع نشاط الخدمات في الصين لأعلى مستوى بـ3 أشهر

مباشر: ارتفع نشاط الخدمات للقطاع الخاص في الصين بأكبر وتيرة في 3 أشهر خلال أغسطس/آب الماضي، في إشارة جيدة لأداء ثاني أكبر في العالم.

وكشفت بيانات مؤسسة "كاسين"، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الصين سجل 52.1 نقطة في أغسطس/آب الماضي، مقابل 51.6 نقطة في يوليو/تموز السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي سوف يسجل مستوى 51.7 نقطة في الشهر الماضي.

وعلى صعيد أداء المؤشر المركب (الخدمي والصناعي معاً) فسجل مستوى 51.6 نقطة في أغسطس/آب الماضي مقارنة بـ50.9 نقطة في يوليو/تموز السابق له.

وأظهرت البيانات أن نشاط قطاع الخدمات توسع بوتيرة أفضل من الصناعة خلال الشهر الماضي، كما ارتفع الإنتاج الصناعي بشكل هامشي.

وبحلول الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط العملة الأمريكية إلى 7.1503 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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