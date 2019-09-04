ارتفاع نشاط الخدمات في منطقة اليورو خلال أغسطس

مباشر: صعد النشاط الخدمي في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين بالقراء النهائية خلال الشهر الماضي، مع زيادة الأعمال الجديدة وإن كانت بنسبة هامشية.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي سجل 53.5 نقطة خلال شهر أغسطس/آب بالقراءة النهائية مقارنة مع 53.2 نقطة المسجلة في يوليو/تموز السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نشاط الخدمات في منطقة اليورو سوف يسجل 53.4 نقطة خلال الشهر الماضي.

وبحسب نتائج المسح، فإن الأعمال الجديدة ارتفعت لكن بنسبة هامشية فقط بسبب بقاء ظروف الطلب هشة وخاصة بالنسبة للشركات الصناعية وهؤلاء الذين يتعرضون لتصدير التجارة.

ويفصل مستوى 50 نقطة بين التوسع في النشاط والانكماش، حيث أن أيً قراءة أعلى هذا الحد الفاصل تعني مزيداً من التوسع والعكس يشير لتعميق الانكماش.

وبالنسبة للمؤشر المركب والذي يضم أداء قطاعي الصناعة والخدمات معاً، فسجل 51.9 نقطة خلال الشهر الماضي مقارنة مع 51.5 نقطة المسجلة في يوليو/تموز السابق له.

ووفقاً للمسح، فإن فرنسا كانت الأفضل أداءً بين دول منطقة اليورو ليحقق النشاط الاقتصادي أعلى مستوى في 9 أشهر يليها إسبانيا وأيرلندا في حين أن إيطاليا كانت الأسوأ أداءً بتسجيل 50.3 نقطة كما أنها الدولة الوحيدة التي عانت من تباطؤاً في النمو.

وبحلول الساعة 9:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3 بالمائة مسجلاً 1.1010 دولار.