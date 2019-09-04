أمازون تريد تحويل يدك إلى هوية للشراء من المتجر

تريد أمازون تحويل يدك إلى هوية للشراء من المتجر، وتبعًا لذلك فإنها تختبر نظام دفع جديد يستخدم الأيدي كمعرف، حيث يختبر مهندسو الشركة بشكل سري ماسحات ضوئية يمكنها تحديد اليد البشرية كوسيلة لإجراء عملية الشراء من المتجر.

وتهدف عملاقة تجارة التجزئة في الأشهر المقبلة إلى استخدام النظام الجديد المعتمد على اليد كشكل من أشكال تحديد الهوية ضمن سلسلة متاجر (Whole Foods).

ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، يخضع هذا النظام – الذي يطلق عليه اسم (Orville) ومخصص لمشتركي (Amazon Prime) – للتجربة حاليًا من قبل موظفي أمازون في مكاتبها بمدينة نيويورك، ويستخدم لشراء المشروبات الغازية والبطاطا وشواحن الهاتف من آلات البيع.

وفي حين أن معاملة البطاقة العادية تستغرق عادة ما بين ثلاث إلى أربع ثوان، فإن تقنية أمازون الجديدة يمكنها معالجة الرسوم في أقل من 300 ميلي ثانية.

وتختلف أجهزة الاستشعار البيومترية الفائقة التكنولوجيا عن أجهزة مسح بصمات الأصابع الموجودة على أجهزة، مثل آيفون، مما يعني أنك لن تضطر إلى لمس يدك فعليًا على الماسح الضوئي.

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وبدلاً من ذلك، يستخدمون الرؤية الحاسوبية وهندسة العمق لمعالجة وتحديد حجم وشكل كل يد موجودة فوق المستشعر قبل السحب من بطاقة الائتمان المرتبطة بملف اليد.

ويسمح النظام للعملاء الذين لديهم حسابات (Amazon Prime) بمسح أيديهم في المتجر وربطهم ببطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بهم.

ومن المفترض في حال نجاح التكنولوجيا أن تساعد في تشجيع المستهلكين على إنفاق المزيد عندما يزورون متاجر (Whole Foods)، إذ يميل الناس عادةً إلى إنفاق المزيد عندما لا يلمسون المال بشكل فعلي.

وتأمل أمازون في تقديم التقنية إلى عدد قليل من متاجر (Whole Foods) بحلول بداية العام المقبل، وتوفيرها بشكل سريع ضمن جميع مواقع الولايات المتحدة.

وتعتمد وتيرة البدء على مدى السرعة التي تستطيع فيها متاجر (Whole Foods) تثبيتها وتدريب الموظفين على كيفية استخدامها.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الشركة إعادة اختراع العجلة، إذ يستخدم العملاء ضمن سلسلة مراكز التسوق (Amazon Go)، تطبيقًا للهاتف بدلًا من أمين الصندوق البشري، إلى جانب وجود تقنيات الرؤية الحاسوبية وأجهزة الاستشعار المنتشرة في جميع أنحاء المتجر.