تقرير: ترامب كان يرغب في مضاعفة التعريفات ضد الصين

مباشر: أفاد تقرير حديث بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يرغب في مضاعفة التعريفات المفروضة على السلع الصينية في الشهر الماضي، بعد انتقام بكين الأخير.

وكشف تقرير نشرته شبكة "سي.إن.بي.سي" نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تكشف هويتهم، امس الثلاثاء، أن الرئيس كان غاضباً عندما علم بأن الصين وضعت خططاً رسمية لفرض تعريفات على فاتورة منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار كرد على تعريفات واشنطن المقررة في 1 سبتمبر/أيلول.

وفي بداية الشهر الجاري، دخلت بالفعل تعريفات أمريكية وصينية على السلع المتبادلة بين الجانبين حيز التنفيذ.

وأوضحت المصادر أن رد فعل الرئيس المبدئي والذي أوصله إلى مساعدين في البيت الأبيض عبر مكالمة هاتفية في ذاك اليوم هو اقتراحه مضاعفة التعريفات الحالية المفروضة على الجانب الصيني.

وبحسب التقرير، فإن وزير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتهايرز دفعوا العديد من المديرين التنفيذين للتواصل مع الرئيس وتحذيره من أثر خطوة كهذه على أسواق الأسهم والاقتصاد.

وفي النهاية استقر الرئيس الأمريكي على زيادة 5 بالمائة في التعريفات المفروضة على إجمالي السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة والبالغ قيمتها 550 مليار دولار.

وعقب إعلان قرار زيادة الرسوم، صرح ترامب بأنه يأسف لعدم زيادة التعريفات أكثر وهي التصريحات التي أسيء فهمها على نطاق واسع.

وكتب الرئيس الأمريكي بالأمس عبر تويتر أن الصفقة التجارية ستصبح أكثر صرامة إذا أعيد انتخابه كرئيس للولايات المتحدة مجدداً في عام 2020، قائلاً: "الصفقة ستصبح أصعب بكثير".