السعودية..تدشين خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية ضمن عدد من الخدمات

الرياض – مباشر: دشن وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للجوازات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الخدمات الجديدة التي تم تدشينها اشتملت على خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية، وخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة عبر منصة "أبشر أفراد".

وأضافت الوزارة في بيانها، إلى جانب تدشين مجموعة من الأنظمة الإدارية الداخلية الخاصة بمنسوبي الجوازات، وخدمة "إشارة" الخاصة بالصم وذوي الإعاقة السمعية.

واستمع وزير الداخلية خلال التدشين إلى شرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها، قدمه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وفقا للبيان.

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