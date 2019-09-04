أخبار عاجلة

الأخبار - انطلاق التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد -
قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان -
إيران.. ماذا خلف محادثات نتنياهو بلندن؟ -
بنيامين نتنياهو لبي بي سي: التطبيع العربي مع إسرائيل يتزايد -
باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد -
شاهد.. الرئيس بوتين يتفقد أعمال بناء مجمع إطلاق صواريخ "أنغارا" في مطار فوستوتشني الفضائي -
باب الخلق | حكاية محمد أبن ابي بكر الصديق و قصة دفنة في مصر -
برنامج مصر تستطيع - حلقة الجمعة مع أحمد فايق 6/9/2019 - الحلقة الكاملة -
الملف الإيراني يتصدر مباحثات أمريكية بريطانية إسرائيلية في لندن -
مصر تستطيع - لقاء مع دينا الحلواني أول مهندسة بحرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السعودية..تدشين خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية ضمن عدد من الخدمات

Google+ Print
السعودية..تدشين خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية ضمن عدد من الخدمات السعودية..تدشين خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية ضمن عدد من الخدمات

الرياض – مباشر: دشن وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للجوازات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الخدمات الجديدة التي تم تدشينها اشتملت على خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية، وخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة عبر منصة "أبشر أفراد".

وأضافت الوزارة في بيانها، إلى جانب تدشين مجموعة من الأنظمة الإدارية الداخلية الخاصة بمنسوبي الجوازات، وخدمة "إشارة" الخاصة بالصم وذوي الإعاقة السمعية.

واستمع وزير الداخلية خلال التدشين إلى شرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها، قدمه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وفقا للبيان.

ترشيحات:

السعودية تبدأ العمل بالتأشيرة السياحية في 27 سبتمبر

وفد صيني يبحث الفرص الاستثمارية بالهيئة الملكية للجبيل السعودية

السعودية.. توقعات برفع التحول الرقمي للجهات الحكومية إلى 80% بـ2020

وزير الطاقة الروسي يزور السعودية قريبا للتمهيد لزيارة بوتين

صندوق الاستثمارات الروسي:إعلان مشاريع كبرى مع السعودية خلال زيارة بوتين

السعودية.. اعتماد ضم وزير النقل ضمن تعديل مجلس إدارة أرامكو

الملك سلمان: الأوامر الملكية تعكس الحرص على مصلحة الوطن والمواطن

11 قراراً لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية في حجة

"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية في حجة

السعودية تبحث مع باكستان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين

السعودية تبحث مع باكستان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين

التعليم السعودية تحذر طلاب المملكة في اليابان

التعليم السعودية تحذر طلاب المملكة في اليابان