البلدية السعودية: طرح 4.5 ألف فرصة استثمارية عبر تطبيق "فرص"

الرياض ـ مباشر: كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتخطيط والبرامج عن طرح أكثر من 4.5 ألف فرصة استثمارية عبر تطبيق "فرص"، موزعة على مناطق المملكة.

وقال خالد الدغيثر، لصحيفة "الاقتصادية" إن الوزارة تطرح شهرياً نحو 450 فرصة استثمارية عبر التطبيق منذ إطلاقه في أبريل / نيسان الماضي.

وأوضح الدغيثر، أنه يمكن للتطبيق عرض تفاصيل مسودة الكراسات الاستثمارية، واستعراض الفرص من خلال النطاق الجغرافي، إضافة إلى أسعار الكراسات وتحديد نوع النشاط، وشراء الكراسة بشكل إلكتروني.

وأشار إلى أن التطبيق يتيح للمستثمر اختيار قطاع محدد كمستهدف رئيس له، ومن ثم يتم تبليغه عن طريق رسائل نصية بأي طرح في هذا القطاع.

ونوه إلى أن المرحلة الأولى من عمل المنصة زادت الفرص وعدد المتنافسين ومستوى الشفافية، مبيناً أن الوزارة تطرح فرص الاستثمار بناء على خطة ووفقاً لاحتياج كل مدينة.

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