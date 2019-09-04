مصر... افتتاح أول مدرسة لتعليم صناعة المجوهرات والحلي (فيديو وصور)

ووقّع، أمس، طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع شركة "إيجيبت جولد"، لإنشاء أول مدرسة فنية متخصصة في صناعة المجوهرات والحلي في مصر، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وقال شوقي على هامش توقيع البروتوكول إن هناك اتجاه للتركيز على مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لافتا إلى أنه تم إنشاء 10 مدارس، بهدف تغير وجهة نظر المجتمع للتعليم الفني لمواكبة أحدث نظم التعليم في العالم.

وأشار الوزير إلى أن هذه النوعية من المدارس تغطي تخصصات جديدة لسوق العمل الصناعي والزراعي والتجاري.

وشدد على أن سوق العمل المصري أصبح في حاجة ضرورية لتخصص صناعة الحلي والمجوهرات، ولذلك، بحسب الوزير، سيتم افتتاح نحو 4-5 فروع لهذه المدرسة خلال وقت قليل، وأكد على أن "الطلاب الذين يلتحقوا بهذه المدارس يتم تعيينهم من اليوم الأول وبمرتب".

وقال الوزير إنه سيتم فتح باب الالتحاق بمدرسة الحلي حتى منتصف سبتمبر للحاصلين على الشهادة الإعدادية لطلاب القاهرة الكبرى، وسيخضع الطلاب لاختبارات في اللغة العربية والإنجليزية.

من جانبه، قال مصطفى نصار، ممثل شركة إيجيبت جولد، إن "حلم من أحلامي أن أنفذ مشروعاتي بمصر بعد تجربة ناجحة لمدة 11 عام بألمانيا".

وأوضح نصار بأن ألمانيا تقوم على مدرسة تكنولوجية صناعية بعد المرحلة الإعدادية ولا يجوز لأي طالب العمل بدون الحصول على الدبلومة، ثم العمل 5 سنوات عملية قبل الحصول على الترخيص للعمل، ولذلك هي من أهم الصناعات في العالم لأنها قائمة على التعليم.

وأشار إلى أن الشركة استعانت بطلاب متسربين من التعليم وتم تأهيل الطلاب والمقدر عددهم بنحو 2000 طالب تم عملهم بالكامل في مجال صناعة المجوهرات، لافتا إلى أن الشرق الأوسط يخلو من الفنيين المتخصصين في صناعة الذهب والمجوهرات.