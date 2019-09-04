الكباريتي : المعاملة بالمثل تضر بالاقتصاد الوطني

جي بي سي نيوز:- قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي إن وقف التعامل او تعطيل الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني وينعكس على المنافسة بالسوق المحلية.

وقال العين الكباريتي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ان القطاع التجاري مع المعاملة بالمثل اذا كانت تحقق مصلحة الصناعة الوطنية وتضر بما تنتجه من سلع وبضائع مشابه تغطي حاجة السوق المحلية.

واشار الى ان اي حماية بمعناها المطلق ستلحق ضررا بالمواطنين ولاسيما فيما يتعلق بالسلع والبضائع التي لا تصنع بالمملكة وستؤدي الى فقدان المنافسة وارتفاع الاسعار وخسارة شركاء تجاريين مهمين للاردن وبخاصة الدول المرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة.

وقال ان اي معاملة بالمثل يجب ان تطبق على كل الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات ثنائية ولا يجوز استثناء بلد على حساب آخر كون ذلك سيلحق ضررا بالتجار والمستوردين وسيحابي جهة على حساب اخرى.

واشار الى ان الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة خلال السنوات الاخيرة اسهمت بتعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم ودمج الاقتصاد الوطني بالعالمية والترويج لبيئة الأعمال الاستثمار واستقطاب استثمارات جديدة للاستفادة من مزايا الاتفاقيات سواء كانت ثنائية او مع تكتلات اقتصادية.

كان رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير أشاد أمام رئيس الوزراء الإثنين بقرار الحكومة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا بعد استنزاف كافة الوسائل التفاوضية لالغاء قراراتهم المتعلقة بوضع قوائم سلبية على الصادرات الاردنية، مؤكدا أن أثر هذا القرار كان ايجابيا، كذلك الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

ودعا الجغبير الحكومة الى تعزيز اعادة النظر ومراجعة تقييم اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وعدد من دول العالم، والعمل على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال اكتشاف وجود عقبات ادارية واجرائية تحول دون انسياب السلع الاردنية اليها.