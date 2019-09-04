الدولار يتراجع عالمياً ويتخلى عن أعلى مستوى في 28 شهراً

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتخلى عن أعلى مستوى سجله في نحو 28 شهراً.

وتأتي خسائر العملة الأمريكية بالتزامن مع مخاوف اقتصادية عالمية بعدما أظهرت بيانات اقتصادية بالأمس أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة انكمش خلال شهر أغسطس/آب لأول مرة منذ عام 2016.

ولا تزال الأوضاع التجارية محل اهتمام المستثمرين، وسط ترقب الصفقة التجارية والمحادثات المزمع عقدها هذا الشهر خاصةً بعد التصعيد الأخير إثر تطبيق جولة جديدة من التعريفات.

وساعد ضعف الدولار في تعافي اليوان الصيني من أدنى مستوى في نحو 11 عاماً.

وعلى صعيد آخر، عززت التطورات السياسية في بريطانيا وتحديداً آمال تمديد موعد البريكست لأوائل العام المقبل بدلاً من أكتوبر/تشرين الأول القادم، من قوة الجنيه الإسترليني أمام الورقة الخضراء.

وبحلول الساعة 8:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.1 بالمائة ليصعد اليورو إلى 1.0991 دولار.

في حين صعد الدولار أمام الين الياباني بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مسجلاً 106.12 ين لكنه هبط مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة لترتفع العملة البريطانية إلى 1.1253 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فلم يشهد تغييرات تذكر، ليسجل الدولار 0.9875 فرنك.

وخلال نفس الفترة، فإن مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية تراجع بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 98.814.

وابتعد بذلك الدولار قليلاً عن أعلى مستوى سجله أمس منذ أبريل/نيسان 2017 عندما كان المؤشر يقف عند 99.370.