"متطورة" يقفز لأعلى مستوياته بـ5 أشهر..ويقترب من مستويات مقاومة

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: سجل سهم السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" ارتفاعاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم الأربعاء، استطاع خلالها أن يلامس أعلى مستوياته في نحو 5 أشهر.

وبحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض، سجل السهم ارتفاعاً بنحو 1.17 بالمائة الى مستوى 13.80 ريال، رابحاً 16 هللة، وهو أعلى مستوى للسهم منذ 18 أبريل/ نيسان الماضي.

وشهد السهم تداولات بنحو 372.171 ألف سهم، بقيمة 5.146 مليون ريال من خلال 322 صفقة.

وقال المحلل الفني جمال عبد الحميد لـ"مباشر" إن سهم المتطوره يتداول حالياً فى قناة صاعدة في ظل زيادة السيولة الشرائية، مشيراً الى أن السهم قد إقترب من المقاومة عند مستوى 13.74 ريال حيث وصل الى 13.72 ريال وأغلق جلسة أمس عند 13.64 ريال.

وتوقع عبد الحميد، أن يخترق السهم المقاومة عند مستوى 13.74 ريال، ليحقق أول هدف له عند 14.11 ريال، ومن ثم اختراق الهدف الثاني 14.57 ريال.

وأشار إلى انه في حالة عدم اختراق الهدف الثاني فسيعود السهم مرة أخرى لاختبار مستوى 13.06 ريال.

كانت الشركة قد سجلت نمواً بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 16.1 بالمائة على أساس سنوي، ليصل صافي الربح إلى 16.37 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 14.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

وجاء ارتفاع أرباح "متطورة" الفصلية على أساس سنوي؛ نتيجة نمو الإيرادات بسبب ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة، وزيادة الإيرادات الأخرى.

وفي تلك الأثناء سجل قطاع الخدمات الاستثمارية والتمويلية والذي ينضم سهم "متطورة"، ارتفاعاً بنحو 0.31 بالمائة، وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم بنسبة 0.74 بالمائة الى مستوى 7982.53 نقطة بعد التداول على 40.72 مليون سهم وبقيمة 990.28 مليون ريال.

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