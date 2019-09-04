صندوق الاستثمارات الروسي:إعلان مشاريع كبرى مع السعودية خلال زيارة بوتين

الرياض – مباشر: قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن الصندوق سيشارك في زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف كيريل دميترييف، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، وفقاً لوكالة "سبوتنيك الروسية، أن الصندوق سيكشف عن استثمارات جديدة مع الشركاء من السعودية خلال الزيارة.

وتابع: "سيلعب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي دوراً رئيسياً في هذه الزيارة، لأن الاستثمار المتبادل بين روسيا والمملكة العربية السعودية يعد جانباً مهماً للغاية".

وأكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه سيتم الإعلان عن استثمارات جديدة كبيرة جداً.

وأوضح دميترييف، أنه في إطار الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، سيحضر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وفداً تجارياً مهماً ومشاريع كبيرة إلى المملكة.

ومن المرتقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية خلال أكتوبر/ تشرين المقبل.

وكشف وزير الطاقة الروسي، اليوم الأربعاء، أنه يخطط لزيارة السعودية بهدف التمهيد لزيارة بوتين للمملكة.

وقال ديميترييف، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، إن الصندوق لديه شركات روسية تتطلع لبناء مصانع بالمملكة، بدعم من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح.

وذكر رئيس الصندوق الروسي، في وقت سابق، أن السعودية بها فرص عظيمة للاستثمار والشراكة، وأن المجتمع السعودي متحمس لرؤية 2030، مبيناً أن روسيا تعتبر السعودية شريكاً جيداً.

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