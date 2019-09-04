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سوق الأسهم السعودية يستهل تعاملاته بالمنطقة الخضراء

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سوق الأسهم السعودية يستهل تعاملاته بالمنطقة الخضراء سوق الأسهم السعودية يستهل تعاملاته بالمنطقة الخضراء

الرياض- مباشر: نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي في أن يستهل تعاملات يوم الأربعاء داخل المنطقة الخضراء بدفعة من صعود أغلب القطاعات بقيادة البنوك والمواد الأساسية.

وبحلول  الساعة  10:40 بتوقيت الرياض ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.75 بالمائة الى مستوى 7893.29 نقطة ليربح نحو 60 نقطة.

وجرى التعامل على 22.30 مليون سهم وبقيمة 513.15 مليون ريال موزعين على 22.757 ألف صفقة.

وارتفعت قطاعات السوق فيما عدا 3 قطاعات، وتصدر الارتفاعات قطاع الإعلام بنحو 1.51 بالمائة، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.05 بالمائة، وزاد قطاع المواد الأساسية بنحو 0.92 بالمائة.

وفي المقابل تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.19 بالمائة، ونزل قطاع الرعاية الصحية بنحو 0.05 بالمائة.

وكان سهم تهامة الأكثر ارتفاعاً بنحو 5.09 بالمائة، فيما تصدر سهم استرا الصناعية التراجعات بنحو 1.13 بالمائة.

وكان سهم الراجحي أنشط الأسهم من حيث السيولة بنحو 118.95 مليون ريال، في حين تصدر أميانتيت أحجام التداول بنحو 4.11 مليون سهم.

وقال المستشار الفني  للأسهم محمد الميموني  لـ"مباشر" إن التجهيزات المعلنة التي بدأت على قدم وساق لطرح "أرامكو" من الطبيعي أن تدفع بعض المحافظ والتجهيز بالسيولة حسب الأنباء الواردة عن إجراءات الطرح.

وأعلن مجلس الوزراء السعودي أمس عن اقرار تعيين ياسر الرميان عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيساً لمجلس إدارة شركة "أرامكو"، تجهيزاً للطرح العام الأولي للشركة.

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