وزير الطاقة الروسي يزور السعودية قريبا للتمهيد لزيارة بوتين

الرياض – مباشر: كشف وزير الطاقة الروسي، اليوم الأربعاء، أنه يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية للترتيب قبل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة.

وقال ألكسندر نوفاك، للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية": "أخطط لزيارة المملكة العربية السعودية قريبا لتنظيم الأمور، قبل زيارة الرئيس بوتين".

وأضاف نوفاك، "مهمتنا هي القيام بالأعمال التحضيرية والعمل على القطاعات الرئيسية في التعاون الروسي السعودي، وكذلك إعداد وثائق استعدادا للتوقيع عليها خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للمملكة".

وأشار، إلى أن الزيارة المزمعة لرئيس روسيا فلاديمير بوتين إلى السعودية ستصبح مهمة للعلاقات بين البلدين.

وتباحث وزير الطاقة الروسي، في أغسطس/ آب الماضي، في تفاصيل الاستعدادات للزيارة المرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل إلى السعودية، مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

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