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النفط يرتفع ويتعافى من أدنى مستوى في شهر

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النفط يرتفع ويتعافى من أدنى مستوى في شهر النفط يرتفع ويتعافى من أدنى مستوى في شهر

مباشر: صعدت النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتتعافى قليلاً من أدنى مستوياتها في نحو شهر والمسجلة في جلسة أمس.

وكانت أسعار الذهب الأسود تعرضت لضغوط على خلفية المخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تقليص الطلب على الخام.

وتراجعت أسعار الخام إلى أدنى مستوى في شهر خلال تعاملات أمس الثلاثاء في أعقاب البيانات التي أظهرت انكماش النشاط الصناعي الأمريكي خلال أغسطس/آب للمرة الأولى في نحو ثلاثة أعوام.

ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً الخميس.

وكان مسح أجرته وكالة رويترز، أظهر بالأمس أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ستتراجع للأسبوع الثالث على التوالي.

وبحلول الساعة 7:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 58.55 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.7 بالمائة ليصعد إلى 54.32 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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