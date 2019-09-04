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الذهب يفقد 10 دولارات لكنه قرب أعلى مستوى بـ6 أعوام

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الذهب يفقد 10 دولارات لكنه قرب أعلى مستوى بـ6 أعوام الذهب يفقد 10 دولارات لكنه قرب أعلى مستوى بـ6 أعوام

مباشر: تراجعت الذهب بنحو 10 دولارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لكنها لا تزال تحوم حول أعلى مستوى بأكثر من 6 أعوام وسط مخاوف الركود الاقتصادي العالمي والحرب التجارية المطولة.

وتأتي خسائر المعدن الأصفر بعد مكاسب قوية في جلسة الأمس على خلفية المخاوف البارزة من حدوث ركود اقتصادي عالمي وخاصةً بعدما انكمش النشاط الصناعي الأمريكي للمرة الأولى في ثلاثة أعوام خلال شهر أغسطس/آب.

وفي ظل عدم التوصل إلى صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن المستثمرين لا يزالون قلقون حيال التطورات التجارية.

من جهة أخرى، تمكن المشرعون البريطانيون من هزيمة رئيس الوزراء بوريس جونسون في تصويت برلماني بالأمس ليقتربوا من تمرير تشريع من شأنه رفض البريكست بدون اتفاق.

وبحلول الساعة 6:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9.50 دولار ليهبط إلى مستوى 1546.40 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر حقق مكاسب بنحو 26 دولاراً في جلسة أمس مسجلاً أعلى تسوية منذ عام 2013 وسط التوترات التجارية ومخاوف الركود الاقتصادي.

وبالنسبة لسعر التسليم الفوري للمعدن، فانخفضت بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة أو ما يوازي 8.28 دولار لتسجل 1538.82 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 98.884.

مباشر (اقتصاد)

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