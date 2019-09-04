ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بدعم التطورات السياسية في بريطانيا

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مستفيدة التطورات السياسية في بريطانيا.

واستفادت البورصات الأوروبية من تحرك المشرعين البريطانيين لمنع تنفيذ البريكست بدون اتفاق بعد هزيمة رئيس الوزراء بوريس جونسون في تصويت برلماني بالأمس.

وصرح جونسون في أعقاب التصويت أنه قد يتقدم باقتراح لإجراء انتخابات عامة لكن زعيم المعارضة جيرمي كوربين ذكر أنه لن يدعم هذه الانتخابات ما لم يتم استبعاد تمرير البريكست الصعب أولاً.

وصعد قطاعي التجزئة والبنوك بنسبة 1.4 بالمائة ليقودا المكاسب في الأسواق المالية الأوروبية مع حقيقة أن كافة القطاعات استهلت التداولات داخل النطاق الأخضر.

وبحلول الساعة 7:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 382.83 نقطة كما زاد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 7294.98 نقطة.

أما المؤشر الألماني "داكس" فشهد زيادة بنسبة 1.2 بالمائة ليصعد إلى مستوى 12049.1 نقطة فيما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 5513.1 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة هامشية 0.08 بالمائة مسجلاً 1.0983 دولار.