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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام مع ضعف الين

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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام مع ضعف الين الأسهم اليابانية ترتفع بالختام مع ضعف الين

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع ضعف الين لكن المكاسب جاءت محدودة مع البيانات الأمريكية السلبية والتي أثارت مخاوف الركود الاقتصادي.

وظلت ثقة المستثمرين بشكل عام خافتة وسط القلق المتزايد حيال الركود الاقتصادي العالمي بعدما أظهرت بيانات انكماش النشاط الصناعي الأمريكي لأول مرة في نحو ثلاثة أعوام خلال شهر أغسطس/آب.

وفي الجانب الآخر، لا تزال الأوضاع التجارية موضع اهتمام العديد من المستثمرين بعد انطلاق جولة جديدة من التعريفات ووسط تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد على ضرورة عقد صفقة قبل انتخابات 2020.

وبنهاية الجلسة، أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع يتجاوز 0.1 بالمائة ليصل إلى 20649.1 نقطة.

وبالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس"، فتراجع بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 1506.8 نقطة.

وبحلول الساعة 6:57 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 106.14 ين.

مباشر (اقتصاد)

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