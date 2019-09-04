السعودية.. توقعات برفع التحول الرقمي للجهات الحكومية إلى 80% بـ2020

اض ـ مباشر: توقع الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، أن تصل نسبة الإنجاز التراكمي للجهات الحكومية إلى 80 بالمائة، في عام 2020.

وأوضح علي بن ناصر العسيري، خلال ورشة عمل قياس التحول الرقمي الحكومي، أمس الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن برنامج "يسر"، يهدف للوصول إلى مجتمع رقمي حكومي متكامل.

وأشار إلى أنه منذ عقد من الزمان كانت الحكومة الإلكترونية عبارة عن معاملات إلكترونية محدودة النطاق بينما نجد أن الحكومة الرقمية تدور حول التطوير وتجربة المستخدم.

كما أوضح أن الهدف ليس الذهاب إلى حكومة بلا أوراق بل إلى تجربة رقمية كاملة يمكنها تلبية احتياجات المواطن والمقيم.

وبيّن أنه تم استحداث عدد من المستجدات في قياس التحول الرقمي الحكومي الثامن من أجل تحول رقمي أفضل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويواكب التوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي الحكومي.

وتابع: "تتمثل المستجدات في تشخيص مدى نضج الجهات الحكومية في التحول الرقمي الحكومي وتوحيد استبيان القياس لجميع الجهات الحكومية ليتم قياسها على جميع المراحل عبر عدة مناظير ومحاور ومؤشرات".

ويعتمد إطار العمل الحالي لقياس التحول الرقمي الحكومي الثامن على 5 مراحل تتمثل في البناء والإتاحة والتميز والتحسين وكذا التكامل والإبداع.

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