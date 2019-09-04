"بوبا العربية" تنهي المرحلة الأولى من برنامج أسهم حوافز الموظفين

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عن انتهائها من المرحلة الأولى من عملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن إجمالي المبلغ النقدي المستخدم كقيمة لشراء أسهم خطة الحوافز طويلة الأجل لهذه المرحلة بلغ 17.74 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه تم شراء 169.46 ألف سهم، بمتوسط سعر بلغ نحو 104.71 ريال للسهم.

ونوهت الشركة إلى أن الأسهم المشتراة، ستخصص لدورة الحوافز لمدة 3 سنوات، للفترة 2019-2021، والتي بدأت من بداية يناير / كانون الثاني 2019م، وتنتهي في 28 فبراير / شباط 2022م.

كما أوضحت الشركة، أنها تحتفظ الآن بـ525.62 ألف سهم، من أجل برنامج أسهم حوافز الموظفين.

وتوقعت الشركة ألا يكون هناك أثر مالي جوهري على القوائم المالية للشركة نتيجة لهذه العملية.

وقالت إن عملية الشراء تمت، بناء على شروط وأحكام برنامج أسهم حوافز الموظفين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة التي عقدت اجتماعها، بتاريخ 30 يونيو / حزيران 2019.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية، في وقت سابق، على شراء الشركة لأسهم بمبلغ 17.74 مليون ريال، وبحد أقصى 251 ألف سهم؛ بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة.

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