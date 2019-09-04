"وقت اللياقة" تقرر توزيع 50 هللة للسهم عن الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2019م، بواقع 50 هللة للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن قيمة التوزيعات تصل إلى نحو 26.45 مليون ريال، يتم توزيعها على 52.38 مليون سهم.

وأشارت إلى أنه سوف يتم صرف الأرباح بتاريخ 22 سبتمبر / أيلول الجاري، للمالكين لأسهم الشركة، بنهاية تداول يوم الاثنين 9 سبتمبر / أيلول، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2019، نحو 24.7 بالمائة إلى 49.59 مليون ريال، مقابل 39.76 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في مايو / أيار الماضي، توزيع أرباح نقدية عن الربع الأول من 2019، بقيمة 21.05 مليون ريال، بواقع 40 هللة للسهم.

وأنهى السهم تعاملات أمس الثلاثاء عند مستوى 79.50 ريال، بتراجع نسبته 0.38 بالمائة.

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