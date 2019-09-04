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إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019م

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إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019م إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019م
بند توضيح مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة لجام للرياضة " وقت اللياقة" في قراره الصادر يوم الاثنين 03/01/1441هـ الموافق 02/09/2019م بعد مراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وبناء على النتائج المالية الإيجابية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2019م ، على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-01-03 الموافق 2019-09-02 اجمالي المبلغ الموزع 26,448,359 عدد الأسهم المستحقة للأرباح 52,383,361 حصة السهم من التوزيع 0.5049 نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 5.05 تاريخ الأحقية الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق بنهاية تداول يوم الأثنين

الموافق09/09/2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع

في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تاريخ التوزيع 22/09/2019 معلومات اضافية وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

مباشر (اقتصاد)

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