إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019م

بند توضيح مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة لجام للرياضة " وقت اللياقة" في قراره الصادر يوم الاثنين 03/01/1441هـ الموافق 02/09/2019م بعد مراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وبناء على النتائج المالية الإيجابية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2019م ، على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-01-03 الموافق 2019-09-02 اجمالي المبلغ الموزع 26,448,359 عدد الأسهم المستحقة للأرباح 52,383,361 حصة السهم من التوزيع 0.5049 نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 5.05 تاريخ الأحقية الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق بنهاية تداول يوم الأثنين

الموافق09/09/2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع

في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تاريخ التوزيع 22/09/2019 معلومات اضافية وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.