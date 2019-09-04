فيسبوك: لن نستخدم تقنية التعرف على الوجوه معك إلا بموافقتك

قالت شركة فيسبوك يوم الثلاثاء: إن تقنية التعرف على الوجوه الخاصة بها سوف تكون الآن متاحةً لجميع المستخدمين مع خيار لتعطيلها، كما قالت إنها قررت إنهاء ميزة ذات صلة تُسمى (اقتراحات الإشارة) Tag Suggestions.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي في منشور على مدونتها: “لطالما منحك فيسبوك إمكانية التحكم فيما إذا كنا نستخدم تقنية التعرف على الوجوه للتعرف عليك في الصور. وكان هذا الإعداد يُسمى في السابق (اقتراحات الإشارة) لأن فيسبوك لم تستخدم تقنية التعرف على الوجوه إلا لاقتراح الإشارة إليك على أصدقائك في الصور تلقائيًا”.

وأضافت الشركة: “وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017، قدمنا إعدادًا جديدًا لبعض الأشخاص باسم (التعرف على الوجوه). ويتيح لك إعداد التعرف على الوجوه التحكم فيما إذا كان فيسبوك يستخدم تقنية التعرف على الوجوه مع الصور الخاصة بك من أجل اقتراح الإشارات، كما أنه يوفر لك طريقة سهلة لتشغيل وإيقاف مجموعة واسعة من استخدام هذه التقنية، مثل: مساعدتك في حماية هويتك على فيسبوك”.

واعتبارًا من اليوم، فإن جميع مستخدمي فيسبوك، سواء الجدد أو الحاليين، سيحصلون على إعداد (التعرف على الوجوه)، وسوف يتلقون إشعارًا يوضح كيفية عمله. وقالت الشركة: إن إعداد (اقتراحات الإشارة) – الذي يتحكم فقط فيما إذا كان باستطاعة فيسبوك أن تقترح على أصدقاء مستخدم ما الإشارة إليه في الصور أو مقاطع الفيديو تلقائيًا باستخدام التعرف على الوجوه – لن يكون متاحًا بعد الآن.

وأضافت الشركة أن المستخدمين الذين لا يزالون يملكون إعداد اقتراحات الإشارة سيبدؤون اعتبارًا من اليوم في رؤية ملاحظة في (آخر الأخبار) تشتمل على المعلومات الخاصة بالمزايا الجديدة، وخيارات تتيح للمستخدمين معرفة المزيد عن كيفية استخدام فيسبوك للميزة، إلى جانب زر يُمكِّن المستخدمين من الاستمرار في استخدام الإعداد أو تعطيله.

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أما المستخدمون الذين اختاروا تعطيل إعداد التعرف على الوجوه، فقد قالت الشركة في محاولة لطمأنتهم بأنها لن تستخدم التقنية للتعرف عليهم أو اقتراح الإشارات. كما أن مزايا، مثل: (معاينة الصور) Photo Review – التي تتيح للمستخدمين معرفة متى يظهرون في الصور حتى وإن لم يُشر إليهم فيها؛ شريطة أن يكونوا يملكون الإذن برؤية المنشور استنادًا إلى إعدادات الخصوصية الخاصة به – لن تكون نشطةً. ولهؤلاء المستخدمين أيضًا، فقد قالت فيسبوك: إنها لن تقترح الإشارة إليهم في أي صورة تلقائيًا، ولكن بإمكان الأصدقاء الإشارة إليهم يدويًا.

ولطمأنة المستخدمين أيضًا، قالت فيسبوك: لقد واصلنا التواصل مع خبراء الخصوصية، والأكاديميين، والمنظمين، والناس على فيسبوك بشأن كيفية استخدام تقنية التعرف على الوجوه والخيارات المتاحة للمستخدمين للتحكم فيها.

يُشار إلى أن ميزة (اقتراحات الإشارة) كانت في مركز الدعوى القضائية المتعلقة بالخصوصية المرفوعة ضد فيسبوك منذ عام 2015. فقد اتهمت الدعوى المرفوعة من قبل مستخدمي ولاية إلينوي الأمريكية شركة فيسبوك بانتهاكها قانون خصوصية المعلومات الحيوية بالولاية، بزعم أنها جمعت وخزنت بيانات بيومترية لملايين المستخدمين دون موافقتهم.

وفي الشهر الماضي، رفضت محكمة استئناف فيدرالية الجهود التي تبذلها فيسبوك للتراجع عن حالة الدعوى الجماعية للقضية. وقالت فيسبوك الشهر الماضي: “لقد كشفنا دائمًا عن استخدامنا لتقنية التعرف على الوجوه، وأنه يمكن للناس تشغيلها أو إيقافها في أي وقت”.