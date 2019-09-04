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تفاصيل مقتل أردني في كاليفورنيا

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تفاصيل مقتل أردني في كاليفورنيا تفاصيل مقتل أردني في كاليفورنيا

جى بي سي نيوز :- كشفت الشرطة الامريكية عن تفاصيل مقتل الخمسيني الأردني في ولاية كاليفورنيا السبت الماضي.

ونقلت صحيفة “ذي صن” الامريكية عن الشرطة إن “رجلا كان يسير في موقف للسيارات في سان برناردينو يوم السبت قبل ان تتم ملاحقته ثم اطلاق النار عليه حتى الموت”.

وبحسب الصحيفة، كان الأردني جالساً في سيارته عندما اقترب منه رجلان، أطلقوا النار عليه مرة واحدة، ثم فروا سيرا على الأقدام، وفقا لما قاله الرقيب جون إتشيفاريا، المتحدث باسم إدارة شرطة سان برناردينو”.

وقالت الشرطة الأردني، والمتهمين كانوا جميعا داخل متجر، عند حوالي الساعة 6 مساء من ذات اليوم، وعند مغادرته تبعه الرجلان، واستمرا في متابعته وهو يمشي إلى موقف للسيارات، وبعد أن وصل الى سيارته اقترب الرجلان منه ووجه أحدهما مسدسا نحوه، ثم أطلق النار مرة واحدة.

ولم يكشف المتحدث الشرطة إذا كان المشتبه بهم قالوا أي شيء للمغدور الأردني قبل إطلاق النار عليه، أو إذا ذار أي حديث بينهم داخل المتجر.

كما لم يقدم المحققون وصفا لأي من المشتبه بهما، ولم يعرفوا في أي اتجاه هربا.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أعلنت مقتل مواطن أردني في مدينة سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا الامريكية.

وأكدت الوزارة أن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع مجريات التحقيق في جريمة القتل مع السلطات المختصة في ولاية كاليفورنيا لمعرفة تفاصيل الجريمة والكشف عن هوية منفذيها.

جي بي سي نيوز

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