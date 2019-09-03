البرلمان البريطاني يصوت لصالح إجراء تشريع يمنع البريكست دون اتفاق

مباشر: اتخذ المشرعون في المملكة المتحدة خطوة كبيرة نحو انتزاع السيطرة على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعيداً عن رئيس الوزراء بوريس جونسون وحكومته.

وصوت مجلس العموم بأغلبية 328 صوتًا مقابل 301 صوتًا اليوم الثلاثاء، للموافقة على اقتراح النقاش الطارئ للبريكست، وسيسمح هذا نظريًا للبرلمان بتطبيق تشريعات قد تعيق الجهود الحكومية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت آخر غد الأربعاء على التشريع وإذا تم إقراره فسيضغط على رئيس الوزراء للمطالبة بتمديد آخر لموعد مغادرة المملكة المتحدة حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020.

ومن جانبه ذكر بوريس جونسون أنه سيدعو لإجراء انتخابات مبكرة إذا صوت البرلمان على وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال جونسون: "لا أريد وانتخاب، فالبلاد لا تريد إجراء انتخابات" ، لكنه حذر من أن البرلمان لن يترك له أي خيار إذا صوت لصالح عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة غدًا.

وخسر رئيس الوزراء البريطاني أغلبية مجلس العموم البريطاني بعد انشقاق أحد النواب المحافظين وانضمامه إلى الديمقراطيين الليبراليين.

وكان جونسون تعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول سواءً بصفقة أو بدون، لكن عددًا من النواب الذين عارضوا البريكست بدون اتفاق رفضوا ذلك ودعوا إلى تصويت اليوم.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.2098 دولار.