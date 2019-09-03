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رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يصل إلى السعودية

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الرياض - مباشر: وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يصل إلى المملكة العربية .

وأفاد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، نزار هيثم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي والوفد المرافق له من أعضاء هيئة الرئاسة يصلون إلى مدينة جدة استجابة لدعوة وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية".

ويشار، إلى أن زيارة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن للمملكة السعودية يأتي في إطار استمرار التشاور مع اليمنية، لإنهاء أزمة جنوبي اليمن.      

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