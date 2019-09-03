سهم أمازون يرتفع 1% بالختام مع رفع السعر المستهدف

مباشر: ارتفع سهم أمازون بنحو 1 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، متجاهلةً خسائر "وول ستريت" مع توقعات إيجابية بشأن أداء الشركة.

ورفع "مارك ماهاني" المحلل في "آر.بي.سي. كابيتال" السعر المستهدف لسهم أمازون إلى 2600 دولار من 2250 دولار في التقديرات السابقة، وفقاً لموقع "ماركت ووتش".

ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 45 بالمائة للسهم عن مستوياته الحالية، كما أكد المحلل على تصنيف السهم عن "متفوق الأداء".

كما رفع المحلل تقديرات أرباح الشركة الأمريكية لعام 2020 إلى 39.91 دولار للسهم من 33.90 دولار مع إيرادات تصل إلى 337.2 مليار دولار من 334.6 مليار دولار.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع سهم "أمازون" بنحو 0.8 بالمائة إلى 1789.8 دولار.

ومنذ بداية العام الجاري، بلغت مكاسب سهم أمازون أكثر من 19 بالمائة.

وتأتي مكاسب سهم أمازون على الرغم من خسائر البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات حيث فقد "داو جونز" أكثر من 280 نقطة.