محدث.. "داو جونز" يفقد 280 نقطة بالختام بعد بيانات سلبية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية عند ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 280 نقطة بعد بيانات اقتصادية سلبية ومع دخول التعريفات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة حيز التنفيذ.

وقادت أسهم شركات الرقائق خسائر البورصة الأمريكية بقيادة سهم "نيفيديا" الذي تراجع بأكثر من 2 بالمائة، بالإضافة إلى هبوط قطاع التجزئة.

وعمقت الأسهم الأمريكية تراجعها بعد بيانات اقتصادية كشفت عن انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأول مرة في أكثر من 3 أعوام.

ودخلت التعريفات الأمريكية بنسبة 15 بالمائة على بعض السلع الصينية حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي على أن يتم تطبيق رسوم على باقي السلع المستهدفة في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما بدأت الصين أيضاً تطبيق تعريفات على منتجات أمريكية.

وكانت الصين رفعت دعوى ضد التعريفات الأمريكية الجديدة في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي صرح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضيين التجاريين من الجانبين سوف يجريان محادثات هذا الشهر.

وكانت البورصة الأمريكية أغلقت أبوابها أمام المستثمرين بالأمس احتفالاً بعيد العمال.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.1 بالمائة ما يعادل 285 نقطة ليصل إلى 26118 نقطة بعد أن بلغت خسائره نحو 400 نقطة خلال الجلسة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 2906 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 1.1 بالمائة إلى 7874 نقطة.

وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة عند 98.969.