توقعات بتباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة لـ1.7% في الربع الثالث

مباشر: خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تقديرات نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد بيانات اقتصادية.

وقال البنك الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة بنحو 1.7 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 2 بالمائة.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم انكماش النشاط الصناعي الأمريكي خلال الشهر الماضي لأول مرة في 3 سنوات.

في حين ارتفع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الماضي ولكن بأقل من التوقعات.

وكانت بيانات اقتصادية رسمية أظهرت نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2 بالمائة على أساس سنوي في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل مستوى 3.1 بالمائة في الربع الأول.