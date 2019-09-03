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السعودية تبدأ العمل بالتأشيرة السياحية في 27 سبتمبر

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السعودية تبدأ العمل بالتأشيرة السياحية في 27 سبتمبر السعودية تبدأ العمل بالتأشيرة السياحية في 27 سبتمبر

الرياض - مباشر: ذكر تقرير صحفي أن المملكة العربية سيبدأ العمل بالتأشيرة السياحية في 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأفادت صحيفة "عكاز"، وفقاً لمصادر مطلعة، أن التأشيرة السياحية ستكون متاحة لنحو 51 دولة حول العالم، مقابل رسوم تصل إلى 440 ريالاً، بما يعادل 117 دولاراً، متضمناً التأمين الطبي.

وأوضحت المصادر، أن مدة التأشيرة ستكون 90 يوماً، وأن بمكن الحصول عليها عن طريق منصة التأشيرات بموقع وزارة الخارجية السعودية، أو جهاز الخدمة الذاتية في صالات القدوم بمطارات المملكة الدولية، أو عن طريق مكتب الجوازات بالمطار.

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