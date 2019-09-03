أخبار عاجلة

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان -
إيران.. ماذا خلف محادثات نتنياهو بلندن؟ -
بنيامين نتنياهو لبي بي سي: التطبيع العربي مع إسرائيل يتزايد -
باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد -
شاهد.. الرئيس بوتين يتفقد أعمال بناء مجمع إطلاق صواريخ "أنغارا" في مطار فوستوتشني الفضائي -
باب الخلق | حكاية محمد أبن ابي بكر الصديق و قصة دفنة في مصر -
برنامج مصر تستطيع - حلقة الجمعة مع أحمد فايق 6/9/2019 - الحلقة الكاملة -
الملف الإيراني يتصدر مباحثات أمريكية بريطانية إسرائيلية في لندن -
مصر تستطيع - لقاء مع دينا الحلواني أول مهندسة بحرية -
شاهد.. العثور على دب نائم في حمام النساء بأحد الفنادق الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" تجاه "خميس مشيط"

Google+ Print
قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" تجاه "خميس مشيط" قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" تجاه "خميس مشيط"

الرياض - مباشر: قالت قوات التحالف بقيادة ، أنها نجحت في إسقاط طائرة "مسيرة" تجاه مدينة خميس مشيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اليوم الثلاثاء، بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من عمران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأكد، أن التحالف سيتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وشار المالكي، إلى استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ترشيحات

الاستثمار السعودية تحذر من "الفوركس" السعودية.. إطلاق أول مشروع لتحويل النفايات الصلبة لطاقة خلال 2023

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية في حجة

"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية في حجة

السعودية تبحث مع باكستان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين

السعودية تبحث مع باكستان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين

التعليم السعودية تحذر طلاب المملكة في اليابان

التعليم السعودية تحذر طلاب المملكة في اليابان

وكالة: تعثر المفاوضات في السعودية والطرفان يحشدان القوات لاستئناف القتال في عدن

وكالة: تعثر المفاوضات في السعودية والطرفان يحشدان القوات لاستئناف القتال في عدن