قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" تجاه "خميس مشيط"

الرياض - مباشر: قالت قوات التحالف بقيادة السعودية، أنها نجحت في إسقاط طائرة "مسيرة" تجاه مدينة خميس مشيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اليوم الثلاثاء، بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من عمران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأكد، أن التحالف سيتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وشار المالكي، إلى استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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