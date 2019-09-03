محدث.. النفط يتراجع 2% عند التسوية ليسجل أدنى مستوى بأسبوع

مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل الخام أدنى مستوى في أسبوع مع مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وكذلك انتظار إعلان بيانات المخزونات الأولية من الخام.

وتأثرت أسعار الذهب الأسود سلباً مع بيانات اقتصادية كشفت عن انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2016 في إشارة جديدة على تباطؤ النمو الاقتصادي.

كما تعرضت الأسعار للضغط جراء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث يترقب المستثمرون جولة المحادثات التي من المفترض عقدها هذا الشهر.

ويتخوف المستثمرون من التوترات التجارية كونها تدفع النمو الاقتصادي العالمي لمزيد من التباطؤ وهو ما يلقي بظلاله السلبية على الطلب على الخام.

وكشفت بيانات بالأمس أن إنتاج روسيا النفطي ارتفع إلى 11.294 مليون برميل يومياً، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى الذي تعهدت به موسكو بمقتضى اتفاقية خفض مستويات الإنتاج مع أوبك ومنتجي الخام من غير الأعضاء.

ومن المقرر تأجيل الإفصاح عن بيانات مخزونات النفط الأمريكية لمدة يوم واحد بسبب عطلة يوم العمال ليصبح من المقرر إعلان البيانات الأولية غداً الأربعاء على أن تصدر الأرقام الرسمية يوم الخميس.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.1 بالمائة ليسجل 53.94 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 26 أغسطس/آب الماضي.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 58.32 دولار للبرميل.