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تغير وحيد بحصص كبار ملاك السوق السعودي

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الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي "تداول" تغيرا وحيدا بحصص كبار الملاك ممن يملكون 5 بالمائة فأكثر بالشركات المدرجة خلال تسوية تعاملات جلسة الأحد الموافق مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

وكان التغير من نصيب صندوق سدكو كابيتال ريت والذي شهد تخفيض حصة الشركة للاقتصاد والتنمية بنسبة 0.07 بالمائة.

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