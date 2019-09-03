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6 مدن عربية ضمن مؤشر المدن الأكثر أمناً عالمياً

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مباشر: دخلت 6 مدن عربية مؤشر المدن الأكثر أمنناً على مستوى العالم بعام 2019، والتي احتلت صدارتها عاصمة الدنمارك كوبنهاجن.

وأفاد تقرير وحدة "ذي إكونوميست"، الصادر مؤخراً، أن الثلاث مراكز الأولى حجزت لكوبنهاجن وسنغافورة، وعاصمة هولندا أمستردام على الترتيب.

وجاءت أبوظبي في المرتبة الأولى عربياً والـ27 عالمياً، تليها إمارة دبي في المركز الثاني عربياً والـ28 على مستوى العالم.

واحتلت العاصمة الكويتية المرتبة الثالثة عربياً والـ 38 مقارنة بباقي دول العالم، وفي جاءت الرياض بالمرتبة الرابعة عربياً والـ 39 عالمياً.

وحصلت الدار البيضاء في المغرب على المركز الخامس عربياً في المؤشر والـ 54 عالمياً، وجاءت القاهرة في المرتبة السادسة عربياً والـ 55 عالمياً من حيث الأمان.

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