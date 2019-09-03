أخبار عاجلة

قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان -
إيران.. ماذا خلف محادثات نتنياهو بلندن؟ -
بنيامين نتنياهو لبي بي سي: التطبيع العربي مع إسرائيل يتزايد -
باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد -
شاهد.. الرئيس بوتين يتفقد أعمال بناء مجمع إطلاق صواريخ "أنغارا" في مطار فوستوتشني الفضائي -
باب الخلق | حكاية محمد أبن ابي بكر الصديق و قصة دفنة في مصر -
برنامج مصر تستطيع - حلقة الجمعة مع أحمد فايق 6/9/2019 - الحلقة الكاملة -
الملف الإيراني يتصدر مباحثات أمريكية بريطانية إسرائيلية في لندن -
مصر تستطيع - لقاء مع دينا الحلواني أول مهندسة بحرية -
شاهد.. العثور على دب نائم في حمام النساء بأحد الفنادق الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مكاسب الليرة التركية تتجاوز 1% أمام الدولار بعد بيانات اقتصادية

Google+ Print
مكاسب الليرة التركية تتجاوز 1% أمام الدولار بعد بيانات اقتصادية مكاسب الليرة التركية تتجاوز 1% أمام الدولار بعد بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفعت الليرة التركية بأكثر من 1 بالمائة أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات رسمية اليوم عن تباطؤ التصخم في تركيا إلى أدنى مستوى في نحو 15 شهراً خلال أغسطس/ آب الماضي.

وارتفع معدل التضخم بوتيرة سنوية 15.01 بالمائة خلال الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ مايو/ آيار من العام الماضي، مقارنة مع 16.65 بالمائة في يوليو/تموز.

وتمهد هذه البيانات الطريق أمام المزيد من الخفض لمعدل الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي في تركيا اجتماع السياسة النقدية يوم 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد أن خفض الفائدة بوتيرة قوية بلغت 4.25 بالمائة في الشهر الماضي.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الجاري لكنه جاء أفضل من توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 6:09 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية أمام الدولار بنسبة تزيد عن 1.3 بالمائة لتصل إلى 5.7280 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد

باول: الحرب التجارية تضر استثمارات الشركات.. ولا أتوقع ركود الاقتصاد

محدث.. الذهب يتراجع 10 دولارات عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

محدث.. الذهب يتراجع 10 دولارات عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث

تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث

تقرير: تركيا تطالب البنوك بشطب قروض لبعض مشاريع الطاقة

تقرير: تركيا تطالب البنوك بشطب قروض لبعض مشاريع الطاقة