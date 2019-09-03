مكاسب الليرة التركية تتجاوز 1% أمام الدولار بعد بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفعت الليرة التركية بأكثر من 1 بالمائة أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات رسمية اليوم عن تباطؤ التصخم في تركيا إلى أدنى مستوى في نحو 15 شهراً خلال أغسطس/ آب الماضي.

وارتفع معدل التضخم بوتيرة سنوية 15.01 بالمائة خلال الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ مايو/ آيار من العام الماضي، مقارنة مع 16.65 بالمائة في يوليو/تموز.

وتمهد هذه البيانات الطريق أمام المزيد من الخفض لمعدل الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي في تركيا اجتماع السياسة النقدية يوم 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد أن خفض الفائدة بوتيرة قوية بلغت 4.25 بالمائة في الشهر الماضي.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الجاري لكنه جاء أفضل من توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 6:09 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية أمام الدولار بنسبة تزيد عن 1.3 بالمائة لتصل إلى 5.7280 ليرة.