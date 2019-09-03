بريطانيا قد تخسر 16 مليار دولار من صادراتها للاتحاد الأوروبي

من: أحمد شوقي

مباشر: قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إن اتمام البريكست بدون صفقة تجارية سيكلف بريطانيا خسارة نحو 16 مليار دولار من مبيعاتها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت "الأونكتاد" في تقرير صادر اليوم الثلاثاء: "تشير الأبحاث إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيؤدي إلى هبوط صادرات المملكة المتحدة بنحو 16 مليار دولار، وهو ما يمثل خسارة تقريبية بنسبة 7 بالمائة من إجمالي صادرات بريطاتيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأوضح التقرير أن هذه الخسائر تشمل 5 مليارات دولار من صادرات السيارات، وملياري دولار من المنتجات الحيوانية وملياري دولار أخرى في الملابس والمنسوجات.

وأشارت "الأونكتاد" إلى أنها لم تأخذ في الحسبان إلا ارتفاع التعريفات الجمركية في الاتحاد الأوروبي من الصفر إلى سعر "الدولة الأولى بالرعاية" الذي يقدمه لبلدان دون صفقات تفضيلية.

وأضاف التقرير: "ستكون هذه الخسائر أكبر بكثير بسبب التدابير غير الجمركية، والضوابط الحدودية وما يترتب على ذلك من تعطيل لشبكات الإنتاج الحالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان البريطاني محاولة لوقف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول دون التوصل إلى صفقة.

وقالت "الأونكتاد" إن 20 بالمائة من صادرات بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبي معرضة لخطر ارتفاع الرسوم الجمركية في أسواق مثل تركيا وجنوب إفريقيا وكندا والمكسيك - وهي دول لها اتفاقات تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي لكنها لم توافق بعد على تحويل هذه الفوائد للبريطانيين.

وإذا لم تقم بريطانيا بإبرام تلك الصفقات قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي، فستخسر ملياري دولار أخرى من الصادرات مع زيادة الرسوم الجمركية على السيارات والأغذية المصنعة والملابس والمنسوجات، بالإضافة إيى خسائر 750 مليون دولار في صادرات السيارات، وفقاً للتقرير.