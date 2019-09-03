محدث.. الذهب يقفز 26 دولاراً ليحقق أعلى تسوية منذ 2013

مباشر: وسعت أسعار الذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح المعدن أكثر من 26 دولاراً مسجلاً أعلى مستوى في 6 سنوات مع خسائر الأسهم الأمريكية وبيانات مخيبة للآمال.

وعزز الذهب من مكاسبه بالتزامن مع خسائر الأسهم تصل لنحو 400 نقطة في مؤشر "داو جونز" بالإضافة إلى انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أكثر من 3 أعوام.

وتأتي مكاسب المعدن الأصفر بالتزامن مع عدم اليقين التجاري، حيث دخلت تعريفات متبادلة جديدة بين الولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ يوم الأحد رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن المحادثات التجارية لا تزال قائمة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وجاء الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر بعد أن تخلى الدولار الأمريكي عن مكاسبه عقب ارتفاعه لأعلى مستوى منذ منتصف عام 2017.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.7 بالمائة أو ما يعادل 26.50 دولار ليصل إلى 1555.90 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل/نيسان 2013.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 17 دولاراً في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1546.33 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية عند 98.949، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2017 عند 99.370 في وقت مبكر من التعاملات.