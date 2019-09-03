مبيعات السيارات الكهربية تتراجع عالمياً لأول مرة

مباشر: تراجعت مبيعات السيارات الكهربية في العالم خلال يوليو/تموز الماضي للمرة الأولى على الإطلاق، بعد أن خفضت الصين دعم شراء تلك السيارات.

وخفضت الحكومة الصينية تمويل عمليات الشراء الفردية لمركبات الطاقة الجديدة ابتداء من 26 يونيو/حزيران الماضي لتشجيع شركات صناعة السيارات على التركيز على ابتكار المنتجات.

وقالت مؤسسة "سانفورد سي بيرنشتاين" في تقرير لها يوم الثلاثاء إن المبيعات الشهرية في جميع أنحاء العالم تراجعت بنسبة 14 بالمائة إلى حوالي 128 ألف سيارة كهربية، مقابل ارتفاع بلغ 42 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي.

وأظهر التقرير انخفاض المبيعات في الصين وأمريكا الشمالية، بينما ارتفعت في أوروبا.

وفقاً للتقرير، حقق سوق السيارات الكهربية العالمي نمواً بنسبة 35 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام

ويتوقع محللو "بيرنشتاين" أن مبيعات السيارات الكهربية سوف ترتفع بنسبة تتراوح 23 بالمائة إلى 48 بالمائة لتسجل 2.4 مليون إلى 2.9 مليون وحدة في عام 2019.

وأوضح التقرير: "من غير المدهش أن زخم النمو توقف في يوليو وسط تخفيضات في الدعم، وعلى الرغم من الضعف المتوقع على المدى القصير في النصف الثاني من 2019، إلا أننا ما زلنا متفائلين بشأن الطلب على المدى الطويل".