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جونسون يخسر أغلبية مجلس العموم بعد انشقاق نائب بحزب المحافظين

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جونسون يخسر أغلبية مجلس العموم بعد انشقاق نائب بحزب المحافظين جونسون يخسر أغلبية مجلس العموم بعد انشقاق نائب بحزب المحافظين

مباشر: خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أغلبية مجلس العموم البريطاني بعد انشقاق أحد النواب المحافظين وانضمامه إلى الديمقراطيين الليبراليين.

وانشق النائب المحافظ "فيليب لي" إلى الديمقراطيين الليبراليين قبل مواجهة بين جونسون ومعارضي حزب المحافظين اليوم الثلاثاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويعني ذلك تزايد احتمالات نجاح مجلس النواب البريطاني في تمرير تشريع يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وقال النائب "لي" إن تسعى لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطرق سيئة وتعرض الأرواح وسبل العيش للخطر".

وتعهد جونسون بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول باتفاق أو بدون صفقة، لكن عددًا من النواب الذين عارضوا البريكست بدون اتفاق قد تضافروا لمحاولة وقف حدوث ذلك.

ويسعى أعضاء البرلمان البريطاني إلى تمرير تشريع من شأنه أن يجبر رئيس الوزراء على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة 3 أشهر مالم يتم التوصل لصفقة.

مباشر (اقتصاد)

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