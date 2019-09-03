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توقعات بتباطؤ نمو اقتصاد الصين أدنى 6% في 2020

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توقعات بتباطؤ نمو اقتصاد الصين أدنى 6% في 2020 توقعات بتباطؤ نمو اقتصاد الصين أدنى 6% في 2020

مباشر: خفض محللون تقديراتهم لنمو الصين خلال العام المقبل مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي الربع الثاني من العام الجاري نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.2 بالمائة على أساس سنوي وهي أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 1992.

وتوقع محللو "بنك أوف أمريكا" و"إكسفورد" و"بلومبرج إيكونوميكس"، اليوم الثلاثاء، أن الناتج الإجمالي المحلي في الصين سوف ينمو بمعدل يقل عن 6 بالمائة خلال 2020 نتيجة لتزايد المخاطر جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

ودخلت تعريفات متبادلة بين الصين والولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي مع استمرار الأزمة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر "هيليون كواو" المحلل في البنك الأمريكي أن يتوقع نمو اقتصاد الصين بنحو 5.7 بالمائة خلال العام المقبل منخفضاً عن التقديرات السابقة عند 6 بالمائة، مشيراً إلى أن الطريقة الحالية التي تتخذها الصينية لتحفيز الاقتصاد أثبتت عدم كفائتها.

ومن جانبه، أوضح "لويس كيوجس" كبير الاقتصاديين في "إكسفورد إيكونوميكس" أن يتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنحو 5.7 بالمائة خلال الربع الأخير من الأخير من العام الجاري على أن يستمر حول هذه الوتيرة في العام المقبل.

كما يرى "شانج شو" كبير الاقتصاديين في وكالة "بلومبرج" أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 6 بالمائة هذا العام على أن يتباطأ إلى 5.6 بالمائة في العام المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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