رئيس الحكومة: تفاهمات لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

مباشر: أكد رئيس الحكومة السودانية أنه هناك تفاهمات لرفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب.

وأعلن عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، أنه جار نقاش وتفاهمات مع الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مضيفاً "ونأمل أن نحرز تقدماً في ذلك"، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع حمدوك مع وزير الخارجية الألماني، والذي تم الإعلان فيه عن مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 15 مليون يورو.

ونوه حمدوك، إلى أهمية إعادة الثقة في النظام المصرفي والعمل على ايقاف الحرب وبناء السلام المستدام، مشيراً إلى أن ذلك يرتبط بصورة أساسية بقضية الموارد.

وقال رئيس الوزراء، إن الحوار مستمر مع قوى اعلان الحرية والتغيير بشأن تسمية المرشحين للحكومة الانتقالية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمعايير التي تم الاتفاق عليها.

فيما أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، استعداد بلاده لاستئناف التعاون التنموي مع السودان والذي كان متوقفا طوال حقبة النظام البائد .

وبين ماس، انه سيقوم بنقل ما شاهده من تطورات في السودان لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستنعقد نهاية الشهر الجاري بنيويورك حتى يعلم المجتمع الدولي بحقيقة الأوضاع بالسودان.

ترشيحات