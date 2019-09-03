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محدث.. الإسترليني يتعافى من أدنى مستوى منذ 2016

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محدث.. الإسترليني يتعافى من أدنى مستوى منذ 2016 محدث.. الإسترليني يتعافى من أدنى مستوى منذ 2016

مباشر: تحول الجنيه الإسترليني للارتفاع مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتعافى من أدنى مستوياته منذ الانهيار اللحظي عام 2016.

ويأتي تعافي العملة البريطانية مع تقليص الدولار لمكاسبه بعد بيانات اقتصادية سلبية، وتقارير تشير إلى احتمالات نجاح مجلس النواب البريطاني في تمرير تشريع يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

وكانت العملة البريطانية تعرضت لخسائر قوية وسط ترقب تصويت حاسم في مجلس العموم البريطاني في وقت لاحق من اليوم.

 ومن المتوقع أن يحاول المشرعون البريطانيون التصويت على تشريع يرفض تمرير البريكست بدون صفقة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي المقابل هدد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بأنه قد يدعو لانتخابات عامة مبكرة يوم 14 أكتوبر/ ىتشرين الأول إذا نجح المشروعون في ذلك.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انكماش نشاط البناء في بريطانيا لأدنى مستوى منذ عام 2008.

وبحلول الساعة 4:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة ليسجل الجنيه الإسترليني 1.2098 دولار بعد أن كان متراجعاً عند 1.1959 دولار وهو أضعف مستوى منذ "الانهيار اللحظي" الذي تعرض له الإسترليني في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016.

وبالنسبة لأداء الجنيه الإسترليني أمام اليورو، فشهد ارتفاعا بنحو 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.9070 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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